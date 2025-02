Ceará vence o Sergipe e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Batistão. Pedro Henrique e Diego balançaram as redes para os visitantes.

Assim, o Ceará vai enfrentar o Parnahyba, do Piauí, ou o Confiança, do Sergipe, na segunda fase. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília). Por sua vez, o Sergipe dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Ceará volta a campo no sábado, dia 3 de março, contra o Horizonte ou Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Por sua vez, o Sergipe enfrenta o Guarany, às 16h deste sábado, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Sergipano, na Arena Batistão.

CLASSIFICAAAAADOSSSSS!!! ??? Vencemos o Sergipe com gols de Pedro Henrique e Dieguinho para garantir a classificação à 2ª fase da Copa do Brasil. ?? VALEEEEUUUU, VOZÃOOO! ? Felipe Santos / Ceará SC#CSSxCSC - 0x2#CopadoBrasil2025 pic.twitter.com/eFdDW4gCdj ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 20, 2025

O jogo

A equipe cearense abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 7 deslocou o goleiro e balançou as redes.

Já aos 16 da etapa complementar, Diego aproveitou o rebote do goleiro e chutou para ampliar o marcador.