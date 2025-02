Casão: Corinthians precisa vencer na Libertadores para ir 100% no Paulista

O Corinthians precisa vencer bem o Universidad Central, hoje (19), na Venezuela, pela pré-Libertadores, para focar depois no mata-mata do Campeonato Paulista, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

O Corinthians é muito superior, o Corinthians tem que jogar tudo o que pode hoje nessa partida, fazer um resultado tranquilo, ganhar com tranquilidade, para quando voltar poder colocar um time misto contra esse time do Universitário de Caracas e jogar inteiro no mata-mata do Campeonato Paulista.

O Corinthians tem condições para isso. Se atropelar hoje, ele pode iniciar o mata-mata do Paulista com mais força, mas precisa fazer um resultado hoje.

Se fizer um 3 a 0 hoje, por exemplo, pode colocar um time mesclado no segundo jogo aqui que vai ganhar do mesmo jeito.

Casagrande

Diante do Universidad Central, o Corinthians defende um tabu contra times venezuelanos na Libertadores. O jogo está marcado para as 21h30 (veja onde assistir).

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra: