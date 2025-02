Carrillo tem preocupação defensiva com Corinthians: 'Não podemos tomar gol'

Do UOL, em São Paulo

O meia André Carrillo tem uma preocupação com o sistema defensivo do Corinthians na estreia da Libertadores, nesta quarta-feira (19), contra a Universidad Central da Venezuela.

O que aconteceu

Na visão do meia peruano, a principal missão do Timão é não ser vazado fora de casa, uma vez que o jogo da volta, no dia 26, será diante de sua torcida na Neo Química Arena, onde a equipe venceu todos os jogos em 2025.

O principal detalhe é não sofrer gols. Temos claro que não podemos cometer erros aqui [na Venezuela]. Os gols valem muito neste ponto em que nos encontramos. Vamos tentar não sofrer gols e criar a maior quantidade de chances para sair com a vantagem. Sabemos que ter um bom resultado aqui será difícil para eles na nossa casa. Temos que vir de visitante e obter o melhor resultado possível

André Carrillo, em coletiva de imprensa

Em uma sequência de 11 partidas, o Corinthians tem 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nesta temporada — um aproveitamento de 73%.

Porém, a equipe de Ramón Días sofreu gols em 8 dessas 11 partidas. O Timão foi vazado 9 vezes, sendo que 4 delas em jogadas aéreas. Neste contexto, a bola parada é um ponto de atenção extra diante dos venezuelanos, que têm um estilo de jogo mais físico do que técnico.

O time está confiante, sabemos que estamos em boa fase, estamos juntos com o torcedor. Temos que tentar não cometer erros, se conseguirmos, estaremos próximos da vitória. A UCV é uma equipe física, teremos que competir diretamente com eles, é nosso primeiro rival. Não nos sentimos superiores a ninguém. A ideia e a mentalidade são essas. Defensivamente precisamos estar bem posicionados, ofensivamente vamos tentar criar o máximo de chances.

André Carrillo

Os comandados de Ramón Díaz entram em campo às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico da Universidad Central, em Caracas, capital da Venezuela.

A provável escalação titular do Corinthians terá: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.