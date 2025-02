Carille comenta sobre renovação de Rayan e planos para Paulinho

O Vasco venceu nesta terça-feira por 3 a 0 o União Esporte Clube, em partida válida pela Copa do Brasil. Após o jogo, o técnico Fábio Carille foi perguntado sobre o retorno de Rayan e sua renovação com o clube e sobre quando pretende incluir Paulinho na escalação titular.



O VASCO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL ?? ?? Vegetti

?? Rayan

?? Hugo Moura #UNIxVAS 0??-3??#CopaDoBrasil2025#VascoDaGama pic.twitter.com/nKB3ybo0Mc ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2025

Rayan, promessa de 18 anos do Vasco, esteve na Venezuela disputando o Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira. O jogador retornou ao Brasil e já se apresentou ao Gigante da Colina para a estreia da equipe na Copa do Brasil. Entrando no segundo tempo, ele marcou um gol.

"O Rayan não trabalhou comigo ainda, foi para a seleção no início, mas se colocou à disposição para vir a esse jogo. Por isso, veio, chegou a tarde e jogou poucos minutos, até pelo cansaço de ter jogado no domingo. Entrou muito bem, um jogador que a gente confia bastante. E para ser sincero, nem sei sobre essa questão da renovação do atleta. Vou até procurar saber sobre isso também", afirmou Carille.

Paulinho também foi pauta. O treinador optou por não colocar o jogador em campo e foi questionado pela decisão.

"O Paulinho, como o Jair, estão buscando uma melhor condição. Eles vêm de uma cirurgia no joelho, já voltaram e estão trabalhando. É normal fazer uma pré-temporada alta, nesse momento dar uma caída para depois voltar, faz parte do processo. É um jogador de que eu gosto demais e daqui a pouquinho ele vai ter oportunidade e quem sabe até ser titular da equipe", disse o treinador.

O Vasco receberá o Botafogo neste domingo às 16h (de Brasília), em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A equipe ocupa a quarta colocação da tabela com 14 pontos.