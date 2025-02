Calor no Rio Open atrasa jogos e faz tenistas treinarem sem camisa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O forte calor que atinge o Rio de Janeiro — passando dos 40°C em algumas regiões — também tem causado reflexos no Rio Open. Os jogos iniciais têm sido atrasados propositalmente em função da situação e tenistas têm treinado sem camisa.

O que aconteceu

As primeiras partidas do dia no Rio Open têm sido marcadas, inicialmente, para às 16h30. Porém, por causa do sol escaldante, a organização tem remarcado o início delas alguns minutos depois.

Durante os treinos, muitos tenistas têm feito as atividades sem camisa numa tentativa de amenizar o calor. Um deles foi o brasileiro Marcelo Demoliner, que é natural de Caxias do Sul (RS). A hidratação com água e repositores energéticos também tem sido feita de forma abundante e por orientação dos treinadores.

Apesar das altas temperaturas, o Rio Open, até o momento, não pretende paralisar os jogos. Esta prática aconteceu em alguns torneios pelo mundo, como no Australian Open, por exemplo.

Rio Open coloca pontos de hidratação

Rio Open disponibilizou pontos de hidratação no evento: ação é obrigatória por lei no Rio de Janeiro Imagem: Bruno Braz / UOL

O Rio Open colocou pontos de hidratação para o público espalhados pelo complexo. Há também dezenas de ventiladores com jatos d'água. Já os setores vips e alguns dos stands de patrocinadores são climatizados.

A ação, porém, é obrigatória por lei no Rio de Janeiro desde 2023, quando uma jovem morreu desidratada no show da cantora Taylor Swift, no Nilton Santos.

A lei determina que empresas organizadoras de eventos de grande porte devem disponibilizar pontos de hidratação gratuitos. Ela também permite a entrada do público com garrafas d'água lacradas.

Os pontos de hidratação do Rio Open têm funcionado. Os torcedores têm conseguido abastecer seus copos e garrafas de forma tranquila: "Está perfeito. Está conseguindo amenizar o calor e a água está geladinha", disse uma frequentadora.