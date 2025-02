Caixinha vibra com evolução coletiva do Santos e se vê próximo da escalação ideal

O Santos venceu o Noroeste por 3 a 0, esta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Mais do que o resultado, o técnico Pedro Caixinha celebrou a evolução da equipe.

"O comportamento coletivo foi muito importante. A equipe esteve muito sólida. Isso deu um equilíbrio bom ofensivo. Nós queremos jogar no ataque e temos que estar equilibrados no momento da perda para tentar recuperar bola na zona mais alta. Isso foi o que aconteceu ao longo do jogo. Fomos persistentes, sempre empurrando o adversário para a defesa. Isso resultou no primeiro gol, que abriu a fortaleza de pernas deles. Foi importante ter essa capacidade de entender de que teríamos que continuar desgastando a muralha para poder perfurá-la", disse.

"O jogo de hoje foi diferente. Foi jogado no meio de campo ofensivo. A bola foi nossa e o Brazão foi mero espectador. Controlamos a saída do adversário. Jogamos quase sempre sob 40 metros. Nesse sentido foi muito bom. Analisando a compactação e equilíbrio ofensivo, foi o melhor jogo. Nos momentos estratégicos e de comportamento, foram os jogos do Corinthians e Água Santa. Importante que nos últimos três jogos o time tem mostrado crescimento e regularidade. Isso é o mais importante. Somamos mais 90 minutos no crescimento desse processo. Fruto do processo. Conseguimos a segunda vitória consecutiva e segundo jogo sem sofrer gol. Isso representa o crescimento da equipe. Importante crescer coletivamente, apresentar os objetivos claros. O resultado não depende só de nós, mas controlar os processos vai ter sempre todos os méritos", ampliou.

Para este embate, o português praticamente repetiu o time titular do triunfo de 3 a 1 sobre o Água Santa. A única diferença foi a entrada de Tiquinho Soares no lugar de Thaciano. Para o treinador, esse é o mais próximo do ideal até o momento.

"Temos dois jogadores por posição que encaixam na nossa filosofia. Isso nos deixa satisfeitos. Quando tivermos o grupo fechado, falarei com os jogadores e deixarei uma coisa clara. Vou ter a vida dificuldade porque todos tem qualidade para jogar, todos vão lutar e eu tenho que decidir quem são os 11, os cinco que entram em cada jogo e quais tem que ficar de fora. Esse será meu bom problema. É nesse sentido que trabalhamos. Neste momento é o 11 mais próximo de ser a base", analisou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11. Os dois clubes entram em campo nesta quinta-feira e, caso percam, garantem o Peixe na próxima fase.

O Santos volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

"Não será jogo fácil em Limeira. Tive como referenência o jogo do Palmeiras. Eles perderam por 3 a 0, mas é o time intenso e que vende caro o jogo. temos que ser sérios não podemos permitir neste momento ter um tropeço. Não podemos permitir", finalizou Caixinha.