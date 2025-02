Caixinha conversa com Dorival no vestiário e quer unir Santos e Seleção para ajudar Neymar

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior esteve na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira para observar Neymar. Após a vitória de 3 a 0 do Santos sobre o Noroeste, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o comandante Pedro Caixinha falou sobre o assunto.

O português abriu as portas do Peixe para a comissão técnica do Brasil e não escondeu a sua torcida para que o meia-atacante volte a brilhar com a Amarelinha.

"Nossas portas estão abertas para a CBF e a comissão do Dorival. Gosto muito dele. Estamos sempre abertos para trocar informações. Nós temos uma causa. A causa Neymar. Ele ter abdicado de muitas coisas e vir para cá, onde se sente bem, feliz como não se via há muito tempo, é um primeiro passo para que o segundo seja o Brasil. Vamos trabalhar com ele da melhor maneira, ter cuidados, apesar dele querer jogar sempre. Estamos satisfeitos com a evolução e abertos a receber a CBF para ajudar", declarou.

Após conceder coletiva de imprensa, Caixinha se encontrou com Dorival no vestiário do Santos. O CEO Pedro Martins também participou da conversa.

Na última terça-feira o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos assistiram ao treino do elenco profissional do Santos, no CT Rei Pelé.

Neymar não joga pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Pelo Santos são quatro partidas, sendo três como titular, e um gol.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeira se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.