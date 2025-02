Bruno Henrique valoriza apoio da torcida e diz que Inter está focado por título

Nesta quarta-feira, o volante Bruno Henrique comentou sobre a sua recente boa fase com a camisa do Internacional, as expectativas para a reta final do Campeonato Gaúcho e valorizou o apoio da torcida colorada.

Além disso, exaltou o trabalho do técnico Roger Machado. O volante também disse acerca de sua titularidade no Colorado, enquanto Thiago Maia negocia com o Santos.

AO VIVO! ?? Bruno Henrique concede entrevista coletiva no CT após o treino. ? Assista: https://t.co/aQgOgr2s3G pic.twitter.com/Qzsip2T4T5 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2025

Sobre a sua boa fase, Bruno Henrique creditou o próprio trabalho e agradeceu ao Roger Machado pela confiança. "Quando o Roger chegou, eu ainda estava jogando. Mas acabou de eu ir para o banco e, mesmo assim, sempre tento ajudar da melhor maneira possível. Futebol é processo, estou sempre tentando melhorar, trabalhar sério e focado para poder corresponder quando tenho as chances, como estou fazendo agora", disse.

Bruno Henrique também foi questionado acerca de uma possível tensão do Internacional para o mata-mata do Campeonato Gaúcho, já que a equipe não chega à final do Estadual desde 2021. Contudo, o atleta minimizou a situação e elogiou o elenco do Colorado. "São aprendizados, e já passaram essas coisas, essas eliminações já foram. Isso não entra em campo, o que entra em campo é a nossa dedicação diária. Tivemos a melhor campanha e agora o foco é nas semifinais. Todo mundo está muito focado para enfrentar o Caxias", completou.

O atleta também falou sobre a torcida do Internacional. "O apoio (da torcida) é muito bom. Não só agora, acho que desde sempre. Desde quando cheguei aqui, sou muito bem recepcionado pela torcida, seja em casa ou fora", concluiu.

Sobre a situação de Thiago Maia

Bruno Henrique também falou sobre Thiago Maia, antigo volante titular de Roger Machado. "O Roger falou comigo, disse que a situação do Thiago não está 100% resolvida, mas me falou para manter a minha cabeça com foco nos jogos. Sei bem como é isso, cada um sempre tem suas questões pessoais. Mas o mais importante é eu continuar com o meu trabalho", disse.

Ao final da coletiva, Bruno Henrique comentou sobre uma possível ausência de Alan Patrick e se há chances do volante jogar como meia. "Não muda muita coisa na minha função. Mas se eu tiver a oportunidade de jogar ali em algum momento, tentaria fazer da melhor maneira possível. Ano passado, joguei na linha de frente aberto, então sei que posso jogar onde precisar".

Segue o trabalho no CT! ? ?? Carbonero pic.twitter.com/bLjA1Vcf2l ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2025

O Internacional volta a jogar neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Caxias, fora de casa, pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Colorado não vence um título desde 2016, quando conquistou o Estadual pela última vez.