'Botafogo não está sem treinador, está sem dono', critica Casão

O Botafogo não só continua sem técnico após a desistência do português Vasco Matos, mas está sem dono no momento, criticou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (19).

Segundo Casão, John Textor "abandonou" o Botafogo e está focado em resolver os problemas do Lyon, que faz parte da holding de clubes do empresário norte-americano.

O Botafogo não está sem treinador, ele está sem dono — o dono abandonou.

A situação é muito mais crítica porque o dono está se dedicando ao outro time que ele tem, que está em situação crítica por fair play financeiro e pode ser até rebaixado lá na França, que é o Lyon.

Casagrande

O colunista ressaltou que o time do Botafogo hoje está "muito mais fraco" do que no ano passado, além de continuar sem treinador.

O Textor não está nem aí para o Botafogo. O Botafogo hoje está bem mais fraco do que era no ano passado -- o time de hoje é muito mais fraco do que foi aquele time campeão.

Casagrande

O Fogão foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, mas sofreu com a debandada de jogadores protagonistas e do técnico Arthur Jorge no fim do ano.

Desde então, o Botafogo já negociou com vários treinadores e chegou a dar como certo o negócio com Vasco Matos, mas o português recuou numa reviravolta na história.

