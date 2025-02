Borussia Dortmund empata com o Sporting e avança às oitavas de final da Champions

Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund empatou com o Sporting por 0 a 0, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputado no Signal Iduna Park. Ganhador da partida de ida por 3 a 0, o clube alemão avança no resultado agregado.

A draw in Dortmund, but through to the next round! ? pic.twitter.com/Mu395HjBU9 ? Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 19, 2025

O Borussia Dortmund conhece seu próximo adversário nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), em sorteio promovido pela Uefa. Por conta das campanhas da primeira fase, a equipe alemã pode enfrentar Aston Villa ou o Lille nas oitavas de final.

As duas equipes voltam a campo neste final de semana. No sábado, o Borussia Dortmund recebe o Union Berlin às 14h30, pelo Campeonato Alemão. Já o Sporting joga no domingo, às 15h, quando visita o AVS Futebol, pelo Português.

O jogo

Na primeira etapa, o Sporting tentou sair para o jogo, mas não superou o meio-campo alemão. As melhores chances, do Borussia Dortmund, foram paradas pelo inspirado goleiro Rui Silva, que impediu gols de Brandt e Adeyemi.

Na segunda etapa, o Borussia Dortmund mandou no jogo e quase abriu o placar. Aos 11 minutos, Adeyemi sofreu pênalti, mas Rui Silva defendeu a cobrança de Guirassy. Aos 27, Emre Can teve gol anulado por posição de impedimento.