Bellingham leva gancho de dois jogos após expulsão polêmica em empate do Real

O meio-campista Jude Bellingham foi punido com dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho no empate entre Real Madrid e Osasuna pelo Campeonato Espanhol. O Comitê Disciplinar do Campeonato Espanhol anunciou a pena nesta quarta-feira (19).

Árbitro da partida, Munuera Montero expulsou Bellingham alegando ter sido ofendido. "No minuto 40, Bellingham foi expulso pelo seguinte motivo: Por se dirigir a mim, estando a poucos metros de distância, nos seguintes termos: 'F...'", disse em relatório.

No entanto, o meio-campista alegou que não foi desrespeitoso com o árbitro e citou um erro de comunicação. Segundo a plataforma Movistar+, o camisa 5 disse a Munuera: "I'm talking to you with respect, fuck off" ("Eu estou falando respeitosamente com você, vá se f****"), em livre tradução do inglês.

O técnico Carlo Ancelotti defendeu o meio-campista após a expulsão: "A tradução é 'não mexa comigo', ele não merecia ser expulso", disse em entrevista coletiva.

A punição de Bellingham poderia ter sido muito pior. Segundo a mídia espanhola, ele tinha a possibilidade de pegar uma suspensão de quatro a 12 jogos.