Bastidores: como foi conversa para aparar arestas entre Fla e pai de Gerson

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo, Gerson e Marcão, pai e empresário do jogador, caminham para uma paz maior. Depois de um ruído nas últimas semanas com a renovação de contrato pendente, as partes se encontraram no Ninho do Urubu e, apesar de não falarem ainda sobre o novo vínculo, começaram a resolver alguns problemas.

O que aconteceu

Marcão esteve no Ninho na tarde de terça-feira (18). Gerson não participou do papo porque estava de folga, assim como o restante do elenco.

Na conversa, José Boto e Marcão falaram sobre a proposta do Zenit. O presidente do clube russo conversou com o diretor português e fez uma nova oferta que poderia chegar aos 28 milhões de euros, sendo 20 milhões fixos. Boto ficou de retornar e posteriormente recusou.

A justificativa do Fla para isso foi colocada na mesa na hora do papo. O principal deles é que o clube, além de não querer perder titulares, não teria tempo hábil para buscar um jogador no nível de Gerson no mercado, especialmente pelo valor que seria pago. Além disso, Boto afirmou que Gerson vive seu melhor momento na carreira, sendo titular da seleção e disputando títulos no Flamengo, além da chance de ir a uma Copa. Jogar na Rússia poderia escondê-lo dos holofotes.

O pai de Gerson afirmou que a proposta era financeiramente muito boa. Os valores oferecidos não foram vistos como ruins pelo Flamengo, até pela idade do jogador, mas a atual circunstância e o fato de ser o Zenit brecaram todo tipo de possibilidade. A definição sobre sair também passaria por Gerson, que não manifestou a vontade de deixar o Rio de Janeiro.

Uma renovação ainda não foi discutida e nem levantada durante a conversa. Boto tentou mostrar que uma saída poderia não ser positiva e o sentimento foi de entendimento entre as partes. A cobrança pública de Marcão não pegou bem internamente.

A conversa foi considerada positiva pelo Fla, mas o lado do atleta ainda acha o aumento de salário necessário. Ainda não estão todos na mesma página e há certa insatisfação pelo estafe, mas essa conversa foi um princípio de entendimento nesse sentido.

O Flamengo já tem dentro do planejamento estudar uma renovação com valorização salarial. O clube também entende que é necessário ajustar alguns contratos, como de Gerson e Arrascaeta. O técnico Filipe Luís também acredita que o volante precisa receber essa mudança.

Ficou acordado que o foco agora será se manter no topo. Para o torcedor do Flamengo a negociação também não seria positiva. Gerson mira, além da consolidação na seleção, o Super Mundial e as competições que o Fla vai disputar no ano.

Gerson é um dos que ainda não teve uma renovação de contrato no Flamengo. Em 2019, ele chegou ganhando um salário considerado baixo e receberia essa valorização após a boa temporada. No entanto, a pandemia atrapalhou os planos e logo depois aconteceu a venda para o Olympique de Marselha. Quando retornou, ele abriu mão de um dinheiro considerável porque queria retornar ao Rio de Janeiro, mas tem um salário maior do que tinha quando saiu.

Em 2024, o Flamengo retomou as conversas com a antiga diretoria. O clube iria avançar no final da temporada, mas a eleição mudou os planos. Os novos dirigentes tiveram outras prioridades na frente disso.