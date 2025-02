Auxiliar lamenta distração do São Paulo contra a Ponte: "Pagamos caro"

O auxiliar técnico do São Paulo, Maxi Cuberas, responsável por comandar a equipe nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, saiu de campo frustrado com a derrota por 2 a 1, de virada. Após a partida, o "braço direito" do técnico Luis Zubeldía comentou sobre a falta de atenção da equipe no início do segundo tempo, período em que o rival construiu o resultado.

"Foi mais no início do segundo tempo que acabamos indo mal, Não creio que fomos ruins todo o jogo. O jogo estava controlado, nos sentimos mais confortáveis com que estávamos propondo. Terminamos o primeiro tempo ganhando opor 1 a 0 e não sei se voltamos mais confiantes [para o segundo tempo], mas estávamos distraídos. Lamentavelmente, pagamos caro, porque em 15 minutos eles viraram o placar", disse Maxi Cuberas.

Apesar de ter saído na frente graças a um gol de Calleri no fim do primeiro tempo, o São Paulo não produziu o suficiente para construir um placar elástico dentro de casa. O time teve muitas dificuldades para encontrar espaços diante da retranca da Ponte Preta e o azar de as únicas investidas adversárias terem contado com a sorte.

No primeiro lance, Arboleda desvia de cabeça o cruzamento, deixando a bola na medida para Artur completar no segundo pau, livre de marcação. Já na segunda jogada, Artur chuta errado e a bola sobra limpa para Éverton Brito empurrar para o fundo das redes ao ficar cara a cara com Rafael.

"Não estamos contentes com o que aconteceu, temos que entrar em campo 100% concentrados sempre, seja tecnicamente, taticamente ou emocionalmente, porque o futebol está muito equilibrado, ainda mais nessa competição. A Ponte Preta tem o perfil deste torneio, um time duro, forte, bem organizado, que aproveita bem os espaços. Lamentavelmente perdemos hoje, mas estamos convencidos de que com trabalho vamos nos preparar para o que vem", prosseguiu.

Fato é que, com a derrota, o São Paulo, líder do Grupo C, viu a distância para o Novorizontino, segundo colocado, cair para apenas um ponto restando uma rodada para o fim da primeira fase. Por isso, o Tricolor precisa vencer o São Bernardo, fora de casa, no próximo domingo, para não desperdiçar a oportunidade de ir às quartas de final do Campeonato Paulista como primeiro colocado de sua chave, o que lhe dá o direito de jogar em casa essa fase da competição.

"Ainda tem outro jogo, só depende de nós e precisamos buscar a vitória para terminar a primeira fase do Paulista na primeira posição e irmos para as quartas de final com mais otimismo", concluiu Maxi Cuberas.