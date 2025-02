Auxiliar do São Paulo cita 'acúmulo de fatores' que causam má fase do time

Maxi Cuberas, auxiliar de Luis Zubeldía, listou os motivos que causam a má fase do São Paulo no Paulistão após a derrota para a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quarta-feira (19). Ele comandou o time já que o técnico estava suspenso.

Não há uma coisa pontual. É um acúmulo de fatores: como as derrotas, os empates anteriores. Todos sentimos que podíamos ter ganhado. Por alguma distração, não saímos com as vitórias. São pequenas coisas que vão se somando e fazem com que todos percam um pouco de confiança e cria-se uma pressão de querer demonstrar, ajustar e nos leva a tomar decisões ruins. São coisas que podem ser corrigidas. O time está bem, o elenco está bem. Confiamos neles e pedimos que os torcedores confiem. Maxi Cuberas em entrevista coletiva

O que mais ele disse?

Distração contra Ponte. "O começo do segundo tempo foi ruim. Não nos sentimos cômodos com o que propusemos. Terminamos ganhando de 1 a 0. Entramos distraídos no segundo tempo e aconteceu que pagamos caro. Em 15 minutos, eles viraram. Não estamos contentes, temos de seguir trabalhando com otimismo e sabendo que temos que entrar sempre concentrados em campo nos sentidos técnicos, táticos e emocionais. Tudo está muito igual, o campeonato está igual. A Ponte é uma equipe dura, bem organizada, assim como os outros times do campeonato. Lamentavelmente, perdemos, não é o que queremos. Estamos convencidos que, com o trabalho, vamos nos preparar para o que vem. Dependemos de nós no próximo jogo e vamos buscar a vitória para terminarmos na primeira posição do grupo."

Por que planejamento mudou? "Fomos modificando alguns jogadores, como Lucas e Oscar no jogo anterior. Eles vinham de jogar dois jogos seguidos. Fomos trocando, às vezes com a equipe completa e às vezes não. Vamos preparando pelo o que vem pela frente. Vamos trocando conforme é conveniente e sempre pensando que todo o grupo esteja bem. Tivemos algumas baixas, mas vamos seguir nos preparando para chegarmos bem ao que vem. Depois do próximo jogo, vamos ter semana mais completa para ajustar o time e ter a equipe que todos queremos."

Erros defensivos. "Temos que trabalhar muito mais, essa é a realidade. Temos mais um jogo e as semanas vão ser mais completas depois. Vamos trabalhar mais e da melhor maneira. Temos coisas para melhorar continuamente, ganhando ou não. Cada partida para o clube é uma final, é assim que sentimos os rivais também. Temos que seguir melhorando e ajustando na parte da organização e da defesa."