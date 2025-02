Athletico-PR defende uso do gramado sintético e afirma que decisão independe da "resistência cultural"

Na última terça-feira, o debate a respeito do gramado sintético atingiu seu ápice em função da manifestação pública de jogadores que são contra a utilização deste tipo de grama no futebol brasileiro. Clubes que jogam em estádios com tal tipo de gramado se defenderam, e foi a vez do Athletico-PR, que cobrou questionamento também dos naturais e afirmou que a decisão não deve ser tomada a partir de "resistência cultural ou opiniões individuais".

"O clube respeita a opinião destes atletas, mas acredita que a discussão deve ser mais abrangente e questionar a qualidade de todos os gramados do futebol brasileiro (naturais ou sintéticos). Constantemente, o Athletico visita adversários que oferecem campos de jogos com gramados impraticáveis ao futebol e que oferecem riscos à segurança dos atletas", afirmou o Furacão, nesta quarta, por meio de suas redes sociais.

O debate sobre o gramado sintético no futebol brasileiro começou quando jogadores como Neymar, Lucas Moura, Memphis Depay, Thiago Silva e outros se juntaram e publicaram, nas redes sociais, uma espécie de 'manifesto' contra o uso de tal tipo de gramado.

O Athletico-PR, que manda seus jogos na Ligga Arena (antiga Arena da Baixada), foi um clube pioneiro no Brasil ao aderir, em 2016, o gramado sintético. No comunicado, o Furacão defendeu sua escolha a partir da busca pelo "melhor campo de jogo" e afirmou que o sintético "oferece muito mais estabilidade e homogeneidade durante o período da partida e ao longo das competições".

Por fim, o Athletico afirmou que testes de qualidade para o mais alto nível certificação do sintético são feitos anualmente pela Fifa desde a sua implementação, e que não existem testes que comprovem o aumento de risco de lesões quando os atletas atuam em um gramado sintético.

"Desde a implementação do gramado sintético, os testes de qualidade para certificação do gramado são realizados por laboratório especializado, homologado pela FIFA. A certificação FIFA QUALITY PRO (o mais alto nível de certificação FIFA) foi concedida e renovada em todos os anos, sendo as exigências cada vez maiores. Ainda, é importante ressaltar que não há estudos científicos que comprovem aumento de riscos de lesões em gramados sintéticos", concluiu a equipe paranaense.

Afinal, se o objetivo é garantir sempre o melhor gramado possível para o jogo, a decisão - qualquer que seja - deve ser planejada e baseada em dados, estudos técnicos e viabilidade estrutural, e não apenas em resistência cultural ou opiniões individuais.