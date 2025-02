Assistir Real x City na Champions com imagens e online: onde vai passar

O Real Madrid recebe o Manchester City hoje (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), para o jogo de volta dos playoffs da Champions League.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido pela Max (streaming).

O Real Madrid chega com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 3 a 2. Já o City precisa de uma vitória por dois gols para se classificar no tempo normal. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para a prorrogação.

Vini Jr. teve papel importante na vitória merengue na ida. O camisa 7 do Real recebeu provocações dos torcedores ingleses, mas deu a resposta em campo. Ele foi eleito o melhor jogador da partida.

No último fim de semana, o Real ficou no empate com o Osasuna e perdeu a liderança da La Liga. Por outro lado, o Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0 na Premier League.

Real Madrid x Manchester City -- Champions League