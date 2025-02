Alvo do Botafogo, treinador Vasco Matos renova com o Santa Clara de Portugal

O Santa Clara, de Portugal, anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o treinador Vasco Matos, alvo do Botafogo, por mais uma temporada. Com isso, o técnico permanece no clube português até junho de 2027.

"Vasco Matos até 2027! Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita paixão pelos Açores", escreveu o Santa Clara nas redes sociais.

????? ????? ???? 2027! ?? Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita #PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/zB8GN5e7wU ? cd.santaclara (@CD_SantaClara) February 19, 2025

Sem treinador desde o começo do ano, após a saída de Artur Jorge, o Botafogo segue na busca por um comandante. Nesta terça-feira, foi noticiado que o Alvinegro estava próximo de acertar a contratação de Vasco Matos.

Segundo a ESPN, o treinador desistiu de vir ao Botafogo por conta da dificuldade de conseguir a licença necessária para comandar a equipe na Copa Libertadores e no Mundial de Clubes. Além disso, algumas mudanças no contrato também desagradaram Vasco.

Agora, com o anúncio da renovação do treinador com o Santa Clara, o Botafogo segue sem um treinador para 2025. Por enquanto, a equipe está sendo treinada pelo interino Cláudio Caçapa.

Vasco Matos comandou o Santa Clara até o título da Segunda Divisão do Campeonato Português no ano passado. Nesta temporada, o treinador segue fazendo um bom trabalho e ocupa a 5ª posição do Português, com 38 pontos conquistados.

O Santa Clara volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), quando visita o Estrela Amadora, pela 23ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Gomes.

Já o Botafogo encara o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira, às 21h30, pela partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, no Estádio El Cilindro. O jogo de volta é na próxima quinta (27/02), às 21h30, no Nilton Santos.