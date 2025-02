Algoz pede desculpas à torcida e exalta João Fonseca: 'Vai ser uma lenda'

Algoz de João Fonseca no Rio Open, o tenista francês Alexandre Muller —número 60 do mundo — se desculpou com os torcedores após eliminar o brasileiro em sua estreia. Muller destacou ainda que Fonseca será "uma lenda do tênis".

Me desculpem! [Risos] Peço desculpas ao torneio e aos brasileiros porque sei que Fonseca é uma superestrela agora. Mas eu queria ganhar essa noite e dei o meu melhor. Brasileiros, vocês ainda vão ter o Fonseca por muitos e muitos anos, então está tudo bem. Alexandre Muller, tenista francês

Acho que ele [João Fonseca] vai ser uma lenda do tênis porque ele já joga muito bem mesmo sendo muito novo. Estou muito feliz com minha vitória. Talvez em cinco ou dez anos eu vou poder sentar com meus filhos e dizer que ganhei do Fonseca no Rio, então estou bem feliz.

O que mais ele falou

Mais elogios a João: "Ele ainda é muito novo. Ele não é como a maioria dos outros jogadores, ele é muito, muito agressivo. E sabe fazer tudo em quadra. Não tenho muito o que falar, ele é um jogador muito bom".

Tática para vencer o brasileiro: "A tática era usar algumas bolas curtas porque ele estava jogando longe da linha. Usar algum saque e voleio. E colocar a bola em quadra para ele ter que jogar mais. [...] Eu joguei bem. Tinha que ficar calmo. Antes de sacar, tinha muitas pessoas gritando coisas muito ruins para mim, mas foi uma grande experiência".