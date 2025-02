Alex Poatan reforça interesse em crossover com campeão mundial de boxe: "Pode acontecer"

Não é segredo para ninguém que Alex Pereira possui o desejo de se aventurar profissionalmente no boxe em breve, nem que seja de maneira pontual. A vontade do campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC ganhou ainda mais força e apelo quando Oleskandr Usyk, atual detentor dos cinturões na divisão dos pesos-pesados das principais entidades da nobre arte, sugeriu um confronto com 'Poatan' nos ringues antes de pendurar as luvas. Atento à declaração do pugilista ucraniano, o astro do MMA fez coro e levantou a possibilidade de um eventual 'crossover' entre as organizações envolvidas.

Em entrevista ao canal 'Mark Bouris', no Youtube, Poatan indicou que o Ultimate poderia chegar a um acordo com a entidade de promoções do boxe na tentativa de concretizar o combate contra Usyk. Vale ressaltar que, apesar de adotar uma política rígida contratual, não liberando atletas de seu plantel para se aventurar em outras modalidades ou empresas, o UFC já abriu uma exceção parecida em 2017. No auge esportivo e midiático de Conor McGregor, Dana White aceitou que o falastrão irlandês tentasse a sorte contra o astro Floyd Mayweather, no que ficou conhecida posteriormente como 'The Money Fight'.

Na oportunidade, Dana encarou o 'crossover' como uma chance de encher os cofres do UFC, já que sua liga co-promoveu a superluta com a 'Mayweather Promotions'. Agora resta saber se o dirigente estaria disposto a realizar um movimento parecido quase uma década depois, desta vez cedendo Poatan, uma das maiores estrelas dos esportes de combate da atualidade.

"Já tinha falado isso antes, que gostaria muito de fazer uma luta de boxe. Me perguntaram contra quem seria. Falei: 'Pô, sou campeão. Então teria que ser contra um campeão'. E ele (Oleksandr Usyk) é o campeão. E agora ele deu uma entrevista e falou meu nome. Então é uma coisa que eu quero e ele também quer. As duas organizações, tanto do boxe quanto do UFC, elas estão trabalhando meio que junto. Por isso acredito que essa luta possa acontecer", declarou Alex Pereira.

Foco no UFC 313

Apesar do interesse explícito em se aventurar no boxe, Poatan está focado em outro desafio no momento. Afinal de contas, em pouco mais de duas semanas, o brasileiro volta a competir no octógono mais famoso do mundo. No dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), Alex coloca seu cinturão até 93 kg em jogo contra o desafiante Magomed Ankalaev. A disputa contra o wrestler russo servirá como a luta principal do UFC 313.