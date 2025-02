Água Santa e Inter de Limeira empatam por 2 a 2 e continuam entre os piores do Paulistão

Em um jogo repleto de alternativas, Água Santa e Inter de Limeira empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Distrital Inamar, em Diadema. A sonhada primeira vitória limeirense ainda não saiu, frustrada ao sofrer o empate aos 44 minutos do segundo tempo. O resultado deixa os dois times na rabeira do Paulistão, com sete pontos cada.

A situação da Inter é ainda pior, porque não venceu e, por isso, está no 16º lugar. O Água Santa é o 15º superado pelo Noroeste pelo saldo de gols. O destino deles na elite estadual será decidido na última rodada, quando ambos precisam vencer e torcer por resultados negativos de Noroeste e Velo Clube. A Inter vai receber no Limeirão o Santos, enquanto o Água Santa fará outro confronto direto, desta vez diante do Velo Clube, em Rio Claro.

O jogo começou com o Água Santa na pressão em cima da Inter de Limeira, dando a impressão de que iria tentar liquidar o jogo o mais rápido possível. Foi assim até os dez primeiros minutos, quando, devagar, o visitante equilibrou as ações em campo. Ficava na defesa na esperança de aproveitar um contra-ataque.

A primeira chance apareceu aos 29 minutos e foi falta para o time de Diadema. Após um chute de Albano, o goleiro defendeu e o rebote sobrou para o chute de Ribeiro.

O gol desconcentrou o Água Santa, que sofreu outro golpe aos 38 minutos. Desta vez Ruan Ribeiro recebeu a bola na linha da grande área e vigiado por três marcadores, porém, fez o giro rápido e chutou no canto direito do goleiro: 2 a 0.

O Água Santa voltou "pilhado" para o segundo tempo e diminuiu o placar logo aos dois minutos. Davi Gomes recebeu a bola do lado esquerdo e surpreendeu ao chutar de longe e no ângulo: 2 a 1. No minuto seguinte ele teve a chance de empatar, quando invadiu a área e se viu de frente com o goleiro Igo Gabriel, que fez o bloqueio.

Os jogadores da casa estavam tão elétricos que quase saiu um gol contra aos seis minutos. O zagueiro Rafael Vaz tentou um recuo de cabeça e não viu que Ygor Vinhas estava bem adiantado. Por sorte, a bola saiu do lado da trave direita.

O jogo seguiu intenso, com o time da casa no ataque e o visitante se defendendo bem. O esperado empate saiu nos minutos finais. Aos 42 minutos, Netinho invadiu a área e foi derrubado por Carrillo, cometendo o pênalti. Na cobrança, Admilson foi implacável, deslocando o goleiro Igo Gabriel, que caiu para a direita e viu a bola entrar do outro lado. Tudo igual aos 44 minutos.

Quase que Davi Gomes marcou o gol da virada nos acréscimos, mas finalizou errado. O Água Santa tentava a virada, mas descuidou na defesa e levou um grande susto: num contra-ataque, Alex Sandro tocou para o lado e Carrillo fez o gol, aos 49 minutos. O lance, no entanto, foi anulado pelo VAR, com impedimento no lançamento inicial da jogada, da defesa para o ataque. Ainda deu tempo para outro gol anulado aos 55 minutos, desta vez a favor do Água Santa. Robinho marcou, mas estava impedido. O auxiliar anotou e o VAR confirmou.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 X 2 INTER DE LIMEIRA

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã, Robles (Fábio Sanches), Rafael Vaz (Willen) e Renan Castro; Wesley Dias (Marco Antônio), Ramon, Netinho e Gabriel Silva (Robinho); Davi Gomes e Arthur Korek (Ademilson). Técnico: Pintado.

INTER DE LIMEIRA - Igo Gabriel; Pablo Diogo (bernardo), Gui Mariano, Carlão e Juan Tavares; Marlon (Flávio), Lucas Buchecha, Ramon (Eafael Silva) e Albano (Maurício); Ruan Ribeiro (Alex Sandro) e Carillo. Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Ruan Ribeiro, aos 29 e aos 38 minutos do primeiro tempo; Davi Gomes, aos dois, e Admilson, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARÕTES AMARELOS - Wesley Dias e Netinho (Água Santa); Igo Gabriel, Marlon, Lucas Buchecha e Ramon (Inter de Limeira).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Inamar, em Diadema (SP).