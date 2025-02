Zverev vence Bu Yunchaokete e enfrenta carrasco de brasileiro nas oitavas do Rio Open

Nesta terça-feira, pela fase 16-avos de final do Rio Open, o alemão Alexander Zverev (nº2 do mundo) superou o chinês Bu Yunchaokete (nº69) por 2 sets a 0 e avançou às oitavas. As parciais na quadra Quadra Guga Kuerten foram de 7-6 (7-4) e 6-4.

Agora, o número 2 do ranking ATP enfrenta, nas oitavas de final, Alexander Shevchenko, que venceu o brasileiro



Felipe Meligeni Alves por 2 sets a 0 na fase anterior, em partida disputada na última segunda-feira.

Zverev venceu o primeiro set por 7-6. O alemão quebrou o saque de Bu logo no início e chegou a abrir 2 a 0, mas o chinês se recuperou e empatou o set. Após uma disputa equilibrada, o jogo foi para o tie-break, onde Zverev se impôs e venceu por 7-4.

O alemão venceu o segundo set por 6-4, conquistando a vitória por 2 a 0 no jogo. O set foi equilibrado, com ambos os jogadores trocando quebras de serviço. O alemão empatou em 4-4, depois quebrou o saque de Bu e confirmou o seu para fechar o set.

O tenista argentino Etcheverry derrotou o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0 e pode reecontrrar nas oitavas o carioca João Fonseca, que enfrenta o francês Alexandre Muller, ainda na noite desta terça-feira.

Já o também argentino Cerúndulo bateu o francês Gaston por 2 sets a 0 e, na próxima fase, tem pela frente o italiano Luciano Darderi.

Sebástian Baez, da Argentina, passou pelo compatriota Burruchaga por 2 sets a 0 e encontra, nas oitavas, Navone, que bateu o espanhol Carballes Baena por 2 a 0.