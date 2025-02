Zverev e Monteiro buscam vaga nas quartas de final do Rio Open

Principal favorito ao título do Rio Open, o alemão Alexander Zverev estreou no maior torneio da América do Sul vencendo o chinês Bu Yunchaokete e vai abrir novamente a programação da rodada noturna nesta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), contra o cazaque Alexander Shevchenko. Thiago Monteiro também volta à Quadra Guga Kuerten.

Zverev começou a partida abrindo quebra de vantagem, mas viu o chinês reagir e precisou salvar set point antes de levar a melhor no tie-break. O segundo set também foi equilibrado e o número 2 do mundo só conseguiu a quebra no nono game, antes de sacar para o jogo e vencer.

Após a vitória, o alemão disse que não gostou da forma como jogou e espera poder voltar ao seu melhor nível na partida contra Shevchenko.

"Eu estava vencendo facilmente e me compliquei sozinho. Não joguei meu melhor tênis, Espero que amanhã eu possa jogar muito melhor. Encontrei meu ritmo durante a partida", analisou Zverev.

Quem fecha a rodada noturna nesta quarta-feira é o brasileiro Thiago Monteiro, que enfrenta o taiwanês Chun-Hsin Tseng e tenta chegar pela terceira vez nas quartas de final para igualar sua melhor campanha, que atingiu em 2017 e 2024.

Na Quadra 1, a dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo estreia no Rio Open contra os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

O argentino Sebastian Baez, atual campeão do ATP 500 carioca, reedita a final do ano passado contra o compatriota Mariano Navone logo em seguida na Quadra 1.

Na tentativa de se sagrar o primeiro tenista a conquistar duas vezes o maior torneio da América do Sul em simples, o argentino Sebastian Baez estreou com vitória nesta terça-feira, superando na primeira rodada o compatriota Roman Burruchaga, com parciais de 6/3 e 7/5.

"Mais que defesa do título, encaro como uma semana nova, começo do zero. Estou feliz de ter vencido um jogo difícil. Gosto de jogar aqui no Rio, lugar que venho mesmo de férias, mesmo não sendo brasileiro me sinto local por aqui. Não sinto pressão extra por estar defendendo título", completou Baez.