Wendell vive expectativa de ser relacionado pela 1ª vez no São Paulo

Wendell pode ser relacionado pela primeira vez para um jogo do São Paulo nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Desde que chegou, há 15 dias, o lateral esquerdo tem treinado com o grupo e realizado um complemento com a preparação física, mas a comissão técnica, por enquanto, tem preferido dar mais tempo para que ele fique à disposição em uma boa forma física e técnica.

A tendência é que o técnico Luis Zubeldía preserve alguns de seus principais jogadores contra a Ponte Preta, uma vez que nomes como Arboleda, Pablo Maia, Alisson, Calleri e Enzo Díaz foram titulares nos últimos três jogos.

Atualmente Enzo Díaz é o titular da lateral esquerda do São Paulo. O jogador foi contratado por empréstimo junto ao River Plate e conquistou o técnico Luis Zubeldía, se adaptando bem ao futebol brasileiro e correspondendo prontamente com boas atuações.

Wendell, entretanto, é uma contratação do presidente do São Paulo, Julio Casares, que iniciou a aproximação ao jogador ainda na Copa América do ano passado, nos EUA, em que foi chefe da delegação da Seleção Brasileira, e o lateral esquerdo, à época no Porto, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar o torneio.

A introdução de Wendell no time do São Paulo nestas rodadas finais da primeira fase do Campeonato Paulista, com o clube já classificado para as quartas de final, é importante também para que o lateral esquerdo possa pegar ritmo de jogo antes da fase decisiva da competição.