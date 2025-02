Veja onde assistir ao duelo entre São Paulo e Ponte Preta pelo Paulistão

O São Paulo recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor voltará a jogar em sua casa após quase 15 dias, já classificado para as quartas de final da competição.

A partida será televisionada pela TV Record, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV, mas você também acompanha toda a repercussão de São Paulo x Ponte Preta aqui no gazetaesportiva.com.

Com o empate sem gols com o Palmeiras no último domingo, no Allianz Parque, o São Paulo confirmou sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Agora resta ao Tricolor apenas confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C, o que daria ao time a vantagem de jogar o primeiro mata-mata em casa.

O São Paulo é o primeiro colocado de sua chave, com 16 pontos, quatro a mais que o Novorizontino, segundo colocado. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, seis pontos estão em disputa, e o time do interior ainda sonha em ultrapassar a equipe comandada por Luis Zubeldía.

A Ponte Preta, por sua vez, ainda briga pela classificação. Segunda colocada do Grupo D, a Macaca tem apenas dois pontos a mais que o Palmeiras e precisa seguir pontuando para não deixar a vaga nas quartas de final escapar.