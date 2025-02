Vasco vence o União Rondonópolis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Vasco da Gama está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Cruzmaltino venceu o União Rondonópolis por 3 a 0, em duelo da primeira fase do mata-mata nacional. O artilheiro Vegetti fez, de pênalti, o primeiro gol, enquanto Rayan e Hugo Moura completaram o placar.

O triunfo trouxe alívio ao clube de São Januário, que vinha de quatro partidas sem vitórias. O Vasco conhecerá o adversário da segunda fase somente no dia 26 de fevereiro, quando Barcelona-RO e Nova Iguaçu-RJ se enfrentarão no Estádio Portal da Amazônia, na cidade de Vilhena, Rondônia.

O próximo compromisso do Vasco será neste domingo diante do Botafogo, em partida que decidirá a classificação das duas equipes às semifinais do Campeonato Carioca.

O jogo

A partida em Cariacica foi praticamente um ataque contra defesa. O União Rondonópolis foi a campo com um esquema defensivo e jogou por uma bola, que não aconteceu.

O Vasco buscou o gol desde o início e criou algumas boas chances no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Hugo Moura entrou na área em velocidade pelo lado direito, recebeu e tocou para trás. Livre no meio da área, Coutinho ajeitou e bateu rasteiro. O goleiro Fernando fez grande defesa e evitou o primeiro gol.

O momento de maior pressão vascaína foi por volta dos 20 minutos. Piton recebeu livre na ponta esquerda e cruzou a meia altura. Vegetti bateu de voleio, mas Fernando estava bem posicionado e afastou o perigo. A partir dos 30 minutos, o jogo caiu de intensidade e a torcida cruzmaltina começou a perder a paciência com o time.

A igualdade no placar se manteve até o intervalo, mas logo no início da segunda etapa, a equipe carioca desencantou. Alex Teixeira tocou para Vegetti, na área. De costas para o gol, o Pirata foi tocado pelo defensor e caiu. O árbitro assinalou o pênalti, que o próprio Vegetti cobrou e converteu, aos três minutos.

A vantagem no placar em nada alterou o panorama da partida. O Rondonópolis seguiu fechado na defesa e o Vasco pressionando. Aos 36, o Cruzmaltino ampliou com Rayan. Payet recebeu na ponta esquerda, se livrou da marcação e cruzou rasteiro para o camisa 77 finalizar de primeira no canto de Fernando.

O goleiro do Rondonópolis, por sinal, foi o destaque no final da partida com grandes defesas em cabeçada de Vegetti e chute de Payet. Mas o camisa 1 não conseguiu evitar o terceiro gol, aos 44 minutos. Novo cruzamento de Payet da esquerda, a bola sobra no meio da área e Hugo Moura chega batendo com força, sem chance para o goleiro.

FICHA TÉCNICA



UNIÃO RONDONÓPOLIS 0 X 3 VASCO

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)



Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Bruno César Chaves Vieira (PE)



Cartões amarelos: Joel (U. Rondonópolis); Zuccarello (Vasco)



Gols: VASCO - Joel Vegetti, aos 3, e Rayan, aos 36, e Hugo Moura, aos 44 min do 2º tempo

UNIÃO RONDONÓPOLIS: Fernando Nunes, Arthur Amorim (Geandro), Bennê, Márcio (Alan Abdala) e Iury; Carlão, Nathan e Gionnotti; Gabriel Bigode (Joel), Ikson (Pablo Marabá) e Vitinho (Kauã)



Técnico: Leandro Sena

VASCO: Léo Jardim; PH (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Tchê Tchê), Philippe Coutinho (Payet), Zuccarello (Rayan) e Alex Teixeira (Jean David); Vegetti



Técnico: Fábio Carille