Vasco acerta se acerta com o atacante Nuno Moreira e aguarda liberação de clube, diz jornal

Nesta terça-feira, o Vasco chegou a um acordo com o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. Agora, o Cruzmaltino espera finalizar o negócio com o clube português para fechar a contratação do jogador.

Para garantir a chegada de Nuno Moreira, o Vasco vai precisar desembolsar cerca de R$ 20,9 milhões, segundo a Itatiaia. O Casa Pia espera que o Cruzmaltino apresente garantias de que irá honrar com o compromisso financeiro, uma vez que ainda não pagou ao clube português tudo o que deve pelo negócio do brasileiro Clayton Silva.

No entanto, as negociações estão avançadas e existe otimismo por parte do clube carioca, ainda segundo a Itatiaia. O atacante de 25 anos vai assinar um contrato de três temporadas e fica no Vasco até o final de 2028.

? HOJE TEM VASCO! ? ? União Rondonópolis (MT)

? Copa do Brasil

? Primeira Fase

? Kléber Andrade

? 21h30

? SporTV e Premiere

? Pré-jogo na VascoTV!

Vasco da Gama (@VascodaGama) February 18, 2025

Revelado pelo Sporting e com passagem pelo Vizela, Nuno Moreira chegou ao Casa Pia em janeiro de 2024. Ao todo, já disputou 38 jogos pela equipe, marcou 11 gols e deu seis assistências. Na atual temporada, foram nove bolas na rede e cinco passes para gol, em 23 partidas.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o União Rondonópolis, pela primeira rodada da Copa do Brasil, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica.