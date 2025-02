Universidad Central x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Corinthians faz sua estreia na Copa Libertadores de 2025 nesta quarta-feira, diante da Universidad Central. O jogo, válido pela ida da segunda fase da competição, está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas.

A equipe do Parque São Jorge atravessa ótima fase e iniciou muito bem o Campeonato Paulista. Já classificado à próxima fase, o Timão lidera o Grupo A e também a tabela geral do torneio, com 26 pontos conquistados em 11 jogos.

Na última rodada do Estadual, o técnico Ramón Díaz utilizou apenas reservas e viu o time empatar com a Portuguesa, por 2 a 2, no Pacaembu.

Embalado, o Corinthians terá força máxima em campo. Ramón deve contar com os retornos do meio-campista Breno Bidon e do goleiro Felipe Longo, campeões do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria.

O único desfalque, portanto, é o zagueiro Gustavo Henrique, lesionado.

Do outro lado, a modesta Universidad Central disputa uma partida de Libertadores pela primeira vez em sua história. A equipe acumula dois empates, uma vitória e uma derrota no Campeonato Venezuelano de 2025, ocupando assim o oitavo lugar da competição.

FICHA TÉCNICA



UNIVERSIDAD CENTRAL X CORINTHIANS

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)



Data: 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)



Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)



VAR: Antonio Garcia (URU)

UNIVERSIDAD CENTRAL: Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo e Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko e Zapata; Solé e Charles Ortiz.



Técnico: Daniel Sasso

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz