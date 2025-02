União Rondonópolis x Vasco: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

União Rondonópolis e Vasco duelam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida terá transmissão ao vivo do sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O empate na 1ª fase da Copa do Brasil 2025 leva a decisão aos pênaltis — até o ano passado a igualdade beneficiava os visitantes. O mando de campo é do União Rondonópolis (por ter pior classificação que o adversário no ranking da CBF).

O Vasco não vence há quatro partidas no Campeonato Carioca e precisa virar a chave para a competição nacional. O time dirigido por Fábio Carille vem de uma derrota por 2 a 0 para o rival Flamengo.

O União Rondonópolis é o 5º colocado do Campeonato Mato-Grossense, com nove pontos em sete jogos. A equipe vem de um empate em 2 a 2 diante do Cuiabá.

União Rondonópolis x Vasco -- Copa do Brasil