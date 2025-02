Vasco desencanta no 2° tempo, vence União-MT e avança na Copa do Brasil

O Vasco martelou o União Rondonópolis, desencantou no 2° tempo e venceu a equipe de Mato Grosso por 3 a 0, garantindo sua vaga na 2ª fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), após opção da diretoria do clube do Centro-Oeste.

Vegetti, Rayan e Hugo Moura marcaram para os cariocas. Todos os gols saíram no 2° tempo do embate, marcado por boas defesas do goleiro dos mandantes.

A equipe de Fábio Carille enfrenta Barcelona-RO ou Nova Iguaçu na próxima fase. Rondonienses e cariocas jogam na quarta-feira da semana que vem, a partir das 20h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Vasco começou o duelo apertando os mato-grossenses, mas pecou na hora de balançar as redes antes mesmo dos dez minutos: Zuccarello cavou um pênalti e tomou amarelo por simulação, enquanto Vegetti cabeceou por cima já na pequena área.

O experiente Fernando Nunes, de 34 anos, evitou o pior para os mandantes pouco tempo depois. O camisa 1 espalmou chute rasteiro de Coutinho e protagonizou um milagre em voleio de Vegetti, que aproveitou cruzamento de Piton da ponta esquerda.

A pressão diminuiu ao longo do 1° tempo, e o União chegou a assustar em jogada construída por Vitinho — Gionnotti, no entanto, não conseguiu finalizar porque Hugo Moura apareceu de maneira providencial.

Os cariocas abriram o placar com Vegetti no início da etapa final. O camisa 9 recebeu de Alex Teixeira e, ao fazer o pivô dentro da área, acabou derrubado por Márcio Luiz. Ele mesmo chamou a responsabilidade, pegou a bola e, com muita categoria, deslocou Fernando Nunes: 1 a 0.

O Vasco encaminhou de vez a vitória com Rayan, que voltou após a disputa do Sul-Americano sub-20. O atacante aproveitou jogada criada por Piton e Payet e, após cruzamento, chutou de primeira e ampliou o placar: 2 a 0.

Hugo Moura sacramentou a classificação carioca pouco antes dos acréscimos. Após desvio em cruzamento de Payet, o volante arrancou na entrada da área, chegou antes da marcação e estufou as redes de Fernando, cravando o 3 a 0.