Transmissão ao vivo de União Rondonópolis x Vasco: veja onde assistir

União Rondonópolis e Vasco se enfrentam hoje (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Nesta edição da Copa do Brasil, o regulamento mudou: em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. Até o ano passado, o time visitante levava vantagem na igualdade. O União Rondonópolis será o mandante do confronto por ter pior posição que o Vasco no ranking da CBF.

O Vasco chega pressionado após quatro jogos sem vencer no Carioca. O time de Fábio Carille vem de uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo.

Do outro lado, o União Rondonópolis ocupa a quinta posição no Mato-Grossense. No último jogo, empatou por 2 a 2 com o Cuiabá e tenta surpreender o adversário carioca.

União Rondonópolis x Vasco -- Copa do Brasil