TNT Sports realiza cobertura das últimas rodadas da fase de grupos do Paulistão

A fase de grupos do Campeonato Paulista se encerra neste final de semana e a TNT Sports realiza a cobertura completa e multiplataforma de quatro jogos das duas últimas rodadas.

No dia 20 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília), a Max e TNT exibem a partida entre Palmeiras e Botafogo-SP de maneira exclusiva. O Verdão está fora da zona de classificação e precisa da vitória em casa para se manter vivo na disputa. Já o Botafogo ocupa a terceira colocação no Grupo A e tem uma pequena chance de avançar.

OS CAMPEÕES DO SÉCULO! ??

Santos e Corinthians lideram o ranking de títulos do Paulistão Sicredi no século XXI!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/nY3oxDch1m ? Paulistão (@Paulistao) February 18, 2025

Na sequência do primeiro duelo, às 21h35, a Portuguesa enfrenta o São Bernardo no Pacaembu. A lusa mantém vivas as esperanças de alcançar uma vaga para as fases eliminatórias, enquanto o São Bernardo é líder do Grupo D e depende só de suas forças para classificar.

No domingo, às 18h30, os últimos dois jogos da fase de grupos. Com transmissão exclusiva da Max e da TNT, o São Bernardo encara o São Paulo. O Tricolor já garantiu a sua vaga para o mata-mata e procura manter o primeiro lugar do Grupo C. No mesmo horário, com exibição da Max e do canal Space, a Ponte Preta recebe o Red Bull Bragantino. Ambas as equipes ainda buscam a classificação.

Confira a agenda das últimas rodadas da fase de grupos do Paulistão:

11ª rodada, Quinta-feira

18h45 - Pré-jogo



19h30 - Palmeiras x Botafogo-SP (Max e TNT)



21h35 - Portuguesa x São Bernardo (Max e TNT)



23h35 - Último Lance



00h30 - Encerramento

12ª rodada, Domingo

17h45 - Pré-jogo



18h30 - São Bernardo x São Paulo (Max e TNT)



18h30 - Ponte Preta x Red Bull Bragantino (Max e Space)



20h30 - Último Lance



21h30 - Encerramento