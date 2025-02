Wild perde jogo quente, vê espanhol se vingar e cai na estreia no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Thiago Wild está fora do Rio Open. O brasileiro perdeu para o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 1 (parciais de 6-4, 3-6 e 6-0), nesta segunda-feira (17), e se despediu na primeira rodada da competição.

Wild começou bem o jogo, mas sofreu com o espanhol. Munar foi bem nas variações e conseguiu pontos importantes ao longo das parciais e fechou a partida de maneira avassaladora no terceiro set.

O jogo ficou quente no segundo set. Munar abusou das bolas curtas e "irritou" Thiago Wild e a torcida brasileira presente na quadra Guga Küerten. Os torcedores comemoram cada erro do espanhol, incluindo os cometidos no primeiro saque.

A vitória teve sabor de vingança para Munar. No ano passado, ele foi derrotado por Wild nas oitavas de final do Rio Open por 2 sets a 1.

Thiago Wild não conseguiu repetir o desempenho de 2024. Na edição passada, ele chegou às quartas de final do Rio Open.

Jaume Munar vai enfrentar o vencedor de Jaime Faria (POR) x Tomás Barrios (CHL) na segunda rodada do Rio Open.

Como foi o jogo

Thiago Wild começou o primeiro set com tudo, mas Munar levou a melhor. O brasileiro abriu 2 a 0 logo de cara, porém o espanhol engrenou e venceu os quatro games seguintes. Em vantagem, ele fez o simples, venceu os games em que sacou e confirmou a vitória na parcial — Wild teve um break point no último game, mas errou, e o adversário não perdoou.

A partida ficou quente no segundo set. Jaume Munar abusou das largadinhas na quadra do brasileiro e irritou não só Thiago Wild, como também a torcida, que passou a pegar no seu pé. Wild passou a não cair mais nas variações do adversário e conseguiu pontos importantes, chamando os torcedores, que reagiram bem. Thiago quebrou o saque de Munar no sexto game e abriu 4 a 2. No mais, o dono da casa confirmou os seus saques seguintes e garantiu a melhor na parcial.

Munar foi avassalador no terceiro set e saiu vitorioso. O espanhol abriu 5 a 0 e irritou Thiago Wild, que chegou a arremessar a raquete no chão durante o terceiro game. Tranquilo, Jaume apenas administrou, se manteve nos pontos e conseguiu a vitória tranquila na parcial com um "pneu".