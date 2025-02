Thiago Wild perde para espanhol e é eliminado na estreia do Rio Open

Nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Rio Open, Thiago Wild duelou com o espanhol Jaume Munar na Quadra Guga Kuerten e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 0/6.

Com o resultado negativo, o brasileiro se despediu precocemente do torneio. Do outro lado, Munar avançou às oitavas de final e, agora, encara quem avançar do duelo entre o chileno Tomas Barrios e o português Jaime Faria. O jogo acontece nesta terça-feira, às 17h40 (de Brasília).

Thiago Wild abriu 2 a 0, mas logo viu Jaume Munar, dono de dois aces no set, fechar o primeiro por 6/4.

Já no início do segundo, após abrir 40 a 15, Thiago Wild chamou a torcida para vibrar, mas o espanhol conseguiu virar e fechar o game.

Porém, ainda no segundo set, Thiago não se abalou e venceu por 6/3.

Até que no terceiro e último, o brasileiro se desconcentrou, cometeu dupla falta e não venceu sequer um game. Por outro lado, o espanhol mostrou qualidade tanto para atacar, quanto para se defender.