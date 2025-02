Thaciano celebra primeiro gol pelo Santos e vê elenco animado para reta final do Paulistão

Contratado nesta temporada, Thaciano marcou o seu primeiro gol pelo Santos no último domingo, na vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O meia celebrou o feito e destacou a importância do êxito na Vila Belmiro.

"Sei da qualidade dessa equipe e a responsabilidade de estar vestindo essa camisa tão gloriosa. Estávamos precisando dessa vitória, para nos dar aquele gás a mais nessa reta final da primeira fase do campeonato e graças a Deus pude ajudar meus companheiros. Temos plena confiança de onde podemos chegar nesta temporada", disse.

Thaciano tem sete partidas pelo Alvinegro Praiano, sendo quatro como titular. Ele chegou do Bahia e assinou um contrato válido até o fim de 2028.

O Peixe está na liderança do Grupo B do Paulistão, com 12 pontos, um a mais que Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa. O clube, assim, pode garantir a sua vaga no mata-mata na próxima rodada.

O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que pelo menos dois concorrentes do grupo sejam derrotados. Se este cenário virar realidade, o time de Pedro Caixinha alcançaria 15 pontos e poderia, no máximo, perder a liderança da chave.

O Alvinegro Praiano recebe o Norusca nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Estadual.