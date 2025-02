Técnico começou apenas com João Fonseca e hoje tem CT para 40 tenistas

Do UOL, no Rio de Janeiro

As vidas de João Fonseca e Guilherme Teixeira se cruzaram pela primeira vez quando o jovem tenista tinha 12 anos e ainda treinava no Country Club, no bairro de Ipanema (RJ). A nítida evolução do menino não só abriu portas para iniciar sua trajetória nos torneios de base como também despertou no treinador a necessidade de se criar um projeto com mais espaço físico e mais voltado para o alto rendimento. E foi assim que nasceu a "Yes Tennis", em 2022.

A mudança na rotina de Fonseca foi brusca. Morador da Zona Sul (RJ) e ainda na escola, ele passou a treinar com Guilherme no Itanhangá Golf Club, na Zona Oeste (RJ), distante de sua casa e de seus amigos.

O local, como o próprio nome sugere, foi criado para a prática de golfe. Por lá — quando Fonseca chegou como primeiro aluno — haviam apenas três quadras de saibro, mas com pisos que alagavam com facilidade e com dificuldade de drenagem. Toda a estrutura para a parte física, fisiológica, de estudos e reuniões não existia.

Aqui, realmente, não tinha nada, eram só as quadras. Toda a parte de academia, de expansão que estamos tendo agora, são porque, graças a Deus, o projeto está dando certo, mas eram, literalmente, só as quadras Guilherme Teixeira, técnico de João Fonseca e sócio da Yes Tennis

Houve, então, a intervenção de Bruno Bonjean, ex-tenista e empresário que era diretor de tênis do Country Club. Ele decidiu ser sócio de Guilherme na empreitada e investiu na reforma dos pisos.

Tinham só três quadras. Só que essas quadras estavam meio abandonadas, porque o clube é um clube de golfe. Agora está mudando um pouco essa filosofia, eles estão abraçando, nos apoiando muito, mas inicialmente era essa filosofia (do golfe). Então, a gente teve que reformar todas essas quadras. Para você ter uma ideia, na primeira semana que a gente estava aqui, choveu. E aí passou um, dois dias com sol forte e a quadra não secava. Aí eles (Fonseca e Guilherme) tiveram que voltar para o Country Club por um período. Então, a gente foi e reformou tudo

Bruno Bonjean, sócio da "Yes Tennis" junto com Guilherme Teixeira

Projeto agora tem 40 tenistas e estrutura completa

Em paralelo à evolução de João Fonseca, a Yes Tennis também foi evoluindo rapidamente em termos de estrutura. Foram construídas uma academia, sala de fisioterapia, vestiário, refeitório e sala de estudos para que os jovens tenistas possam passar todo o dia no local, sem a necessidade de deslocamentos. Uma grande ajuda financeira veio da operadora de telefonia Claro, patrocinadora do projeto e que inaugurou mais duas quadras no último dia 6.

O projeto agora conta com 40 tenistas de alto rendimento, entre oito a 18 anos, com destaques para João Quirino, Antonio Vitor, Bernardo Carvalho e Clara Elkind. Além de João Fonseca, claro.

Para a Yes Tennis, atualmente, o mais importante é ter qualidade de treinamento e não expandir o quadro de atletas.

Hoje estamos com uma estrutura bem equacionada. Acho que não falta nada a ninguém. E a gente tem uma preocupação sempre de focar em qualidade mais do que quantidade. Temos um entendimento também de que se você expande demais, começa a perder a qualidade. Então, temos muito cuidado. Quando a gente acaba uma expansão, tentamos consolidar, ver se aquele volume de treino está adequado antes de pensar numa nova expansão. Porque senão você começa a crescer, crescer... Daí você perde qualidade e isso contamina

Bruno Bonjean, sócio da Yes Tennis

Técnico agora só trabalha com João Fonseca

João Fonseca observado por Guilherme Teixeira em quadra recém-inaugurada na Yes Tennis Imagem: Divulgação / Claro

No início do projeto, Guilherme Teixeira treinava não só João Fonseca como também os demais atletas que foram chegando. Porém, com a rápida evolução do pupilo e o calendário internacional cada vez mais vasto, ele se tornou técnico individual do tenista.

Por conta disso, a Yes Tennis contratou novos treinadores. O projeto já trouxe profissionais de outros estados e tem planos de contratar estrangeiros.

Eu comecei dando treino para a equipe inteira. A partir do momento que ele (Fonseca) descolou e fez um calendário sozinho, eu fiquei praticamente ausente da academia, somente com ele. Então, eu preciso que outras pessoas estejam a cargo dos atletas Guilherme Teixeira, técnico de João Fonseca e sócio da Yes Tennis

Primeiro aluno do projeto, João Fonseca demonstra orgulho e gratidão pelo que a Yes Tennis tem se tornado: