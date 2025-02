Dunga abordou polêmica do campo sintético em 2013: 'Se fosse bom, a vaca comia'

O grande assunto desta terça-feira no futebol brasileiro tem sido a manifestação de jogadores brasileiros contra os gramados sintéticos nos campeonatos do país. Em uma ação coordenada, Neymar, Gabigol, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho compartilharam textos e mensagens nas redes sociais alegando preocupação e pedindo que os atletas sejam ouvidos sobre o tema.

Mas há muitos anos, um ícone do futebol nacional já havia protestado de forma veemente contra os campos que não são naturais. Em 2013, o técnico Dunga, então técnico do Internacional, fez uma cômica declaração sobre o tema.

"Se gramado sintético fosse bom, a vaca comia. Eu acho que o melhor é grama natural", disse na época o capitão do tetra com a seleção brasileira. Na ocasião, Dunga se negou a treinar no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, antes de um jogo contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho.

"Este piso é diferente. Se você pegar campos onde se usa muito isso vai ver a reincidência de lesões. Aí você vai ver a diferença", disse ainda o treinador.

Um dos clubes da elite do futebol brasileiro que contam com gramado sintético em seu estádio (o Botafogo é mais um deles), o Palmeiras respondeu aos protestos do jogadores e afirmou que as críticas são "rasas e sem base científica".