São Paulo x Ponte Preta: veja informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo recebe a Ponte Preta, no Morumbi. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

No último domingo, o Tricolor empatou com o Palmeiras por 0 a 0, em duelo válido pela décima rodada do Estadual, no Allianz Parque.

O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Estadual e precisa somente confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C. Uma vitória contra a Ponte Preta garantirá a primeira colocação da chave independentemente dos outros resultados.

Oscar e Lucas podem ser os únicos dois jogadores titulares do Tricolor a começar jogando. Os dois atletas foram acionados somente no segundo tempo do clássico, sendo preservados pela comissão técnica por terem atuado nos três jogos anteriores como titulares.

Na última segunda, quem começou jogando contra o Palmeiras não se reapresentou no CT da Barra Funda, ganhando o dia de folga. Lucas e Oscar, porém, trabalharam normalmente ao lado dos reservas e de garotos das categorias de base do São Paulo.

Justamente por isso, a tendência é que o técnico Luis Zubeldía inclua os dois principais nomes do elenco no time que enfrentará a Ponte Preta quarta-feira. A não ser que o treinador argentino prefira dar um descanso ainda maior à dupla já visando o mata-mata do Campeonato Paulista.

Do outro lado, a Ponte Preta interrompeu sua sequência de quatro vitórias seguidas no Paulistão e empatou sem gols com o Botafogo-SP. O duelo aconteceu no Estádio Moisés Lucarelli. Com o resultado, a Macaca fica com 19 pontos, na segunda colocação da Chave D.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X PONTE PRETA

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)



Data: 19 de fevereiro de 2025



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Daiane Muniz



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa



VAR: Adriano de Assis Miranda

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla e Marcos Antônio; Erick, Oscar (Matheus Alves) e Lucas Moura (Lucas Ferreira); André Silva (Ryan Francisco).



Técnico: Luis Zubeldía

PONTE PRETA: Diogo Silva; Maguinho, Sergio Raphael, Vicente Concha, Artur; Emerson Santos, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Victor Andrade, Jean Dias e Danrlei



Técnico: Alberto Valentim