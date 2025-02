Santos x Noroeste: veja informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Noroeste em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h15 (de Brasília).

O Peixe chega animado após a vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa, no último domingo. O embate marcou o primeiro gol de Neymar desde o retorno. O meia-atacante ainda contribuiu com uma assistência.

Com isso, o time pulou para a liderança do Grupo B, com 12 pontos, um a mais que Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa. O Alvinegro Praiano, assim, pode garantir a sua vaga no mata-mata nesta rodada.

A conta para que isso se concretize é simples. O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que pelo menos dois concorrentes do grupo sejam derrotados. Se este cenário virar realidade, o Peixe alcançaria 15 pontos e poderia, no máximo, perder a liderança da chave.

O técnico Pedro Caixinha volta a contar com o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão na última partida. O atacante Gabriel Veron, que já treina com o elenco, pode pintar como novidade.

Do outro lado, o Noroeste está com sete pontos, na terceira colocação do Grupo C, que tem o São Paulo como líder, com 16, e o Novorizontino na vice-liderança, com 15. O lanterna é o Água Santa, com seis.

O clube de Bauru tem apenas uma vitória no Paulistão, conquistada na primeira rodada. Desde então, são quatro empates e cinco derrotas.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X NOROESTE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h15 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Enderson Emanoel Turbiani da Silva



VAR: Marcio Henrique de Gois

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho (Thaciano) e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha

NOROESTE: Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão



Técnico: Alan Aal