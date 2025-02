Santos vai da lanterna à ponta e pode garantir classificação na próxima rodada do Paulista; veja contas

O Santos venceu o Água Santa no último domingo, por 3 a 1, na Vila Belmiro, e ficou mais perto da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Peixe, agora, ocupa a liderança do seu grupo no Estadual.

A equipe de Pedro Caixinha foi da lanterna à ponta do Grupo B e soma 12 pontos conquistados. Todos os outros times da chave, Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, possuem 11. O Alvinegro Praiano, assim, pode garantir a sua vaga no mata-mata nesta próxima rodada.

A conta para que isso se concretize é muito simples. O Santos precisa vencer o Noroeste, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e torcer para que pelo menos dois concorrentes do grupo sejam derrotados.

Se este cenário virar realidade, o Peixe alcançaria 15 pontos e poderia, no máximo, perder a liderança da chave.

Já caso todas as outras três equipes do grupo percam, o Santos não só se classificaria como asseguraria também o primeiro lugar. Consequentemente, os comandados de Pedro Caixinha decidiriam as quartas de final como mandantes.

Em contrapartida, a 11ª rodada pode ser devastadora para o Peixe. O time pode parar na última colocação e ir para a rodada final tendo que vencer a Inter de Limeira, fora de casa, além de torcer por uma combinação de resultados para se classificar.

O Santos enfrenta o Noroeste nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h15 (de Brasília).

Já o Guarani entra em campo 15 minutos mais cedo, diante do Velo Clube, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Bragantino, por sua vez, recebe o Mirassol na quinta-feira, no Nabi Abi Chedid, enquanto a Portuguesa mede forças com o São Bernardo, no mesmo dia, no Pacaembu.