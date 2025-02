Santos terá novos planos para torcedores e atualiza preços do Sócio Rei

O programa de sócio-torcedores do Santos passará por mudanças. Em sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, a diretoria do Peixe apresentou novos valores e planos para os conselheiros, que aprovaram as novidades. A Gazeta Esportiva teve acesso ao documento.

Até então, os santistas contavam com três opções: Black, Gold e Silver. Ainda há a Santos Mais Popular, que é um cadastro gratuito obrigatório para quem quer comprar ingressos.

A categoria mais cara era a Black, com valor mensal de R$ 142,00 para homens e R$ 71,00 para mulheres. A Gold era R$ 45,00 para homens e R$ 22,50 para mulheres e a Silver R$ 27,00 para homens e R$ 13,50 para mulheres.

Os três planos seguem existindo, porém com mudanças de preços e nos descontos na compra de ingressos. Veja as novidades:

PLANO SILVER



Preços - Homens: R$ 40,00 / Mulheres: R$ 20,00 / Menores de 18: R$ 13,33



Descontos: 50% arquibancada e 0% cadeira



Prioridade: P4

PLANO GOLD



Preços - Homens: R$ 80,00 / Mulheres: R$ 40,00 / Menores de 18: R$ 26,66



Descontos: 50% arquibancada e 25% cadeira



Prioridade: P3

PLANO BLACK



Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33



Descontos: 75% arquibancada e 50% cadeira



Prioridade: P2

Além disso, as novidades são as categorias Diamond e Santos World. Veja os detalhes a seguir:

PLANO DIAMOND



Preços - Homens: R$ 320,00 / Mulheres: R$ 160,00 / Menores de 18: R$ 108,66



Descontos: 100% arquibancada e 100% cadeira



Prioridade: P1

PLANO SANTOS WORLD



Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33



Descontos: 50% arquibancada, 25% cadeira e direito a quatro ingressos gratuitos por mês



Prioridade: P2

Atualmente, segundo o site oficial do Sócio Rei, o clube conta com 75.181 sócios. O número cresceu bastante desde a contratação de Neymar.

Devido as mudanças, a adesão está momentaneamente bloqueada. A única exceção é para o cadastro no Plano Santos Mais Popular, que continua gratuito.

Com os novos planos, o Santos espera que a receita mensal salte de R$ 1.516.796,47 (dados de outubro de 2024) para R$ 2.260,369,76. Ou seja, um crescimento de 49%.