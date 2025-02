Rony detona campo natural em dia de ação contra sintético: 'Sem condições'

O atacante Rony criticou o gramado natural do estádio João Ribeiro, que foi palco da vitória do Atlético-MG sobre o Tocantinópolis, nesta terça-feira (18), pela Copa do Brasil. O comentário acontece no mesmo dia em que jogadores de vários clubes se manifestaram contra campos sintéticos.

Com todo respeito, peço desculpas à equipe adversária, mas não tem condições de jogar em um campo desses. Era para ser um espetáculo de jogo, mas, infelizmente, não está dando para jogar do jeito que jogamos, com a bola no chão e trabalhando. Rony ao Sportv na saída para o intervalo

Gramado do Estádio Ribeirão foi duramente criticado por Rony no duelo entre Tocantinópolis e Atlético-MG pela 1ª fase da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

Polêmica dos sintéticos

Um grupo de jogadores declarou guerra aos gramados sintéticos no Brasil e iniciou uma campanha nas redes sociais. "Futebol profissional não se joga em gramado sintético" é o lema principal desse movimento. O UOL apurou que Lucas Moura, Thiago Silva e Neymar fazem parte da liderança.

Um grupo de clubes da Série A se articula para votar a proibição dos gramados sintéticos no próximo Conselho Técnico da CBF.

O Atlético-MG, clube de Rony, é um dos times que tem gramado sintético — a Arena MRV está implementando o novo modelo. O Palmeiras, ex-equipe do atacante, também conta com o sintético no Allianz Parque.

Nota dos jogadores

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.

Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.

Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.

FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!"

Nota do Atlético-MG

"Referente às publicações realizadas por alguns atletas a respeito da utilização de gramados artificiais no Brasil, o Atlético informa que:

O Clube respeita a opinião desses atletas, porém ressalta que não há estudos científicos que comprovem aumento do risco de lesões em gramados artificiais.

O gramado sintético que está sendo implementado na Arena MRV é o Quality Pro Stadium, que possui autenticação da FIFA Quality Pro, a mais alta certificação mundial para gramados sintéticos de futebol.

O Atlético reforça a necessidade de um amplo debate sobre a qualidade dos gramados no Brasil, sejam eles naturais ou sintéticos, para que o produto futebol seja cada vez mais valorizado."

Nota do Palmeiras

"Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que:

- O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado;

- Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista "The Lancet Discovery Science" aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais;

- Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos cinco anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões;

- O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica."