RMP: Torcedor do São Paulo quer ganhar da Ponte ou se livrar do Palmeiras?

O que prefere o torcedor do São Paulo: ganhar da Ponte Preta na volta do time ao Morumbis ou facilitar a vida do time de Campinas, que briga diretamente com o Palmeiras por vaga no Paulistão?

No UOL News Esporte desta terça (18), o colunista Renato Maurício Prado afirmou que parte dos são-paulinos está mais interessada numa eventual eliminação precoce do rival.

Vocês sabem que a torcida do São Paulo, no fundo, está louca que o São Paulo entregue o jogo, né? Vamos falar com todas as letras: para o São Paulo é muito melhor.

Ele é o primeiro do grupo, mas ser segundo para ele não é problema, ele pode depois ganhar do Novorizontino. Agora, o Palmeiras se classificar e seguir vivo é um problema.

É um problema pro São Paulo, pro Santos, pro Corinthians, para todo mundo. Então, sinceramente, eu não sei o que o São Paulo vai fazer.

Renato Maurício Prado

O São Paulo deve escalar um time misto contra a Ponte Preta, nesta quarta (19), às 19h30, no Morumbis.

Luis Zubeldía já havia poupado Lucas e Oscar no Choque-Rei da última rodada (a dupla entrou no decorrer do jogo) e deve preservar novamente jogadores importantes do elenco.

O São Paulo lidera o Grupo C do Paulistão com 16 pontos, mas tem o Novorizontino na cola, com 15. Já a Ponte é segunda colocada do grupo D com 19 pontos, dois a mais que o Palmeiras.

