Retorno de Breno Bidon após título com Brasil sub-20 acirra "briga" no meio campo do Corinthians; entenda

Após conquistar o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira, Breno Bidon está de volta ao Corinthians e encontra um cenário ainda mais competitivo no meio-campo. O setor, que já conta com Carrillo, José Martínez, Raniele, Alex Santana, Charles, Maycon e Ryan, agora tem o retorno de mais uma opção para a sequência da temporada. A concorrência por espaço promete ser intensa, uma vez que o técnico Ramón Díaz tem explorado diferentes formações e combinações para encontrar o equilíbrio ideal. Carrillo, Raniele e José Martínez, por exemplo, foram peças-chave durante a ausência do atleta de 19 anos, enquanto Alex Santana e Charles buscaram se firmar. Já Ryan e Maycon apareceram como alternativas para a posição. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians (@corinthians) Desde a sua promoção à equipe principal, no início de 2024, o meio-campista atuou em 44 partidas, das quais foi titular em 31, com um gol e duas assistências registradas. Entretanto, Bidon ainda não entrou em campo pelo Corinthians na atual temporada. Com características de boa saída de bola e visão de jogo, Bidon retorna ao Timão embalado pelo título continental e pela experiência adquirida com a Amarelinha. Resta saber se o jovem retornará já na condição de titular, já que o Corinthians perdeu apenas uma partida das últimas 11 (oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota), ou precisará brigar novamente pelo seu espaço. O Alvinegro retorna aos gramados nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Universidad Central-VEN, no Estádio Olímpico de la UCV, pela segunda fase preliminar da Libertadores.