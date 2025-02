Que horas começa o jogo de João Fonseca no Rio Open hoje (18)?

João Fonseca mede forças com o francês Alexander Müller nesta terça-feira (18) na sua estreia no Rio Open 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv3 (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real ponto a ponto.

O horário de início do jogo deve ser no final da noite. O brasileiro fará o último jogo do dia da Quadra Guga Kuerten. A penúltima partida da quadra não será disputada antes das 19h (de Brasília). Os horários dependem da duração dos jogos anteriores.

João Fonseca entrará em quadra após o jogo de Alexander Zverev. Número 2 do mundo e principal atração do campeonato, o alemão vai encarar o chinês Bu Yunchaokete.

João conquistou o primeiro título profissional da carreira, no ATP de Buenos Aires no fim de semana. Ele superou o argentino Francisco Cerundulo por 2 sets a 0, parciais (6-4 e 7-6) na final.

Fonseca assumiu o posto de tenista número 1 do Brasil e está na 68ª posição no ranking da ATP. Alexander Müller, adversário de hoje, está na 60ª colocação.

O garoto disputou o Rio Open no ano passado, mas foi eliminado por Mariano Navone nas quartas de final. Ele venceu Arthur Fils na primeira rodada e Christian Garín nas oitavas de final.

João Fonseca x Alexander Müller - Rio Open 2025