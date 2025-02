Protocolo de concussão da CBF chega à Copa do Brasil a partir desta temporada

O Protocolo de Concussão da CBF entrou em vigor nesta terça-feira, nos jogos válidos pela Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol já havia utilizado essa medida nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2024, e, neste ano, a regra será válida para todos os torneios organizados pela entidade.

O protocolo estabelece uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão devido a um choque na cabeça. Caso necessário, o médico da equipe, que é o único responsável por diagnosticar a lesão, deverá informar a arbitragem utilizando um cartão vermelho. A substituição extra prevista no protocolo só pode ser utilizada uma vez por cada time que está em campo.

Após a partida, o cartão será devolvido ao médico do time, que preencherá um questionário detalhando os sintomas observados e o tratamento aplicado ao jogador. Um relatório sobre a evolução do quadro do atleta, incluindo o protocolo de retorno e a data prevista para o próximo jogo, será enviado à Comissão Médica da CBF, que realizará a verificação para garantir que todos os procedimentos foram seguidos corretamente.

"Essa regra foi utilizada em 2024 nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, fase final do Brasileirão Feminino A1 e nas fases finais da Copa do Brasil e agora, depois de todo o protocolo muito bem alinhado e dos resultados obtidos, ela será estendida para todas as competições da CBF, trabalhando pela integridade física dos atletas", afirmou O Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF (CMCD)

"Felizmente temos a experiência de ter sido a primeira confederação a apresentar e aplicar realmente esse protocolo do qual nós, da Comissão Médica da CBF, participamos ativamente", completou.