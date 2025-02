Primeiro brasileiro a disputar a Libertadores, Bahia volta ao torneio após 36 anos; veja números

Nesta terça-feira, o Bahia visita o The Strongest, da Bolívia, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da segunda fase da pré-Libertadores, no Estádio Hernando Siles. Primeiro clube brasileiro a disputar a competição, o Tricolor de Aço volta ao principal torneio do continente após 36 anos.

Campeão Brasileiro em 1959, o Bahia foi o único representante do Brasil na primeira edição da Copa Libertadores no ano seguinte. No entanto, a equipe caiu na primeira fase diante do San Lorenzo, da Argentina.

Ao todo, a equipe baiana disputou a competição três vezes (1960, 1964 e 1989), foram 14 jogos, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 18 gols marcados e 15 sofridos. O Bahia é o clube nordestino com mais participações na Copa Libertadores e o único clube baiano a disputar o torneio.

O PIONEIRO VOLTOU! ? Números e curiosidades do Esquadrão na história da CONMEBOL #Libertadores. #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/jx1YhWwnUL ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 18, 2025

A melhor participação do Bahia na competição foi em 1989. O Tricolor de Aço se classificou no primeiro lugar do Grupo B, que contava com o Internacional, Deportivo Táchira e Marítimo, ambos da Venezuela.

Nas oitavas, o clube baiano eliminou o Universitário, do Peru, pelo placar agregado de 3 a 2. Na fase seguinte, caiu diante do Internacional, por 1 a 0 no agregado.

A partida de volta contra o The Strongest acontece na próxima terça-feira (25/02), às 21h30, na Arena Fonte Nova. Caso avance, o Bahia vai enfrentar Boston River, do Uruguai, ou Ñublense, do Chile, por uma vaga na fase de grupos.