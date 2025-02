Por conta do calor, FERJ tenta mudar horários dos jogos da última rodada do Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) informou, na noite desta segunda-feira, que está trabalhando para alterar os horários dos jogos da última rodada do Campeonato Carioca, por conta do calor extremo no estado.

"Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação", escreveu a federação nas redes sociais.

No próximo final de semana, serão disputados os seis jogos da 11ª e última rodada do Campeonato Carioca. No sábado (22/02), às 16h30 (de Brasília), o Flamengo recebe o Boavista, no Maracanã, e o Boavista encara o Volta Redonda, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

Já no domingo (23/02), três jogos estão previstos para começar às 16 horas: o clássico entre Vasco e Botafogo, em São Januário, a partida entre Fluminense e Bangu, no Maracanã, e o duelo entre Nova Iguaçu e Madureira, no Estádio Jânio Moraes.

Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ fecham a rodada, às 18h45, no Estádio Lourival Gomes de Almeida.

No último domingo, após a partida entre Fluminense e Nova Iguaçu, no Maracanã, disputada às 16 horas, o treinador Mano Menezes já reclamou do calor durante o jogo.