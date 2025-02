Pilotos de Fórmula 1 se reúnem em Londres para lançar a temporada de 75º aniversário

Todos os 20 pilotos de Fórmula 1 e as 10 equipes são esperados em Londres na terça-feira para dar início à temporada de 2025 com um novo show de lançamento ao vivo.

O evento F1 75 Live na arena O2 de Londres marca uma nova abordagem da série. É a primeira vez que o esporte está sediando seu próprio evento de lançamento em grande escala, em vez de deixar para as equipes individuais apresentarem seus pilotos e carros.

O show televisionado de duas horas inclui atrações musicais como o cantor country Kane Brown, a banda britânica Take That e MGK, também conhecida como Machine Gun Kelly.

As equipes apresentarão suas pinturas de 2025, mas não precisam exibir os carros reais com os quais correrão nesta temporada. As escuderias ainda podem realizar seus próprios eventos de lançamento para apresentar seus carros de 2025, como McLaren e Williams fizeram na semana passada.

A cerimônia vai contar com os 20 pilotos do atual grid. Assim, essa será a primeira "apresentação" oficial de Lewis Hamilton com a Ferrari, sua nova equipe. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz a sua estreia na categoria com a Sauber, também vai estar na cerimônia.

Os preparativos da F-1 para a nova temporada - que marca o 75º aniversário da série - continuam com os testes de pré-temporada na próxima semana no Circuito Internacional do Bahrein. A primeira corrida é o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne em 16 de março.