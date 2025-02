Paulistão: veja raio-X da tabela e o que está em jogo a duas rodadas do fim

Do UOL, em São Paulo

Restam duas rodadas para o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista, e há muita coisa para ser decidida até o domingo (23), data dos últimos jogos antes das quartas de final.

O raio-X da tabela

Restam cinco de oito vagas nas quartas de final. Apenas Corinthians, São Paulo e Novorizontino, presentes nos Grupos A e C, já estão garantidos na próxima fase do estadual.

Mirassol, Santos, Guarani, São Bernardo e Ponte Preta despontam como favoritos. Todos eles fazem parte da zona de classificação e não dependem de qualquer combinação de resultados para avançar.

Na parte inferior da tabela, Inter de Limeira e Água Santa agonizam na luta contra o rebaixamento. As equipes somam seis pontos cada e precisam pontuar nas últimas rodadas para sonhar com a permanência.

Recém-promovidos, Noroeste e Velo Clube também correm risco real de queda. Já times como Bragantino, Portuguesa e Botafogo-SP podem garantir suas vagas na elite estadual com um simples empate em duas partidas.

O Palmeiras vive um cenário inusitado. O alviverde tem a 4ª melhor campanha geral, mas estaria fora das quartas se a fase inicial do Paulistão acabasse hoje. O motivo? A equipe tem menos pontos em relação a São Bernardo e Ponte Preta no Grupo D.

Qual o cenário de cada grupo?

Grupo A

Não há grandes emoções à vista. O Corinthians, provavelmente, vai encarar o Mirassol nas quartas. Os holofotes estão voltados para a lanterna Inter de Limeira na luta contra o rebaixamento à Série A2.

Grupo B

É, disparado, o mais equilibrado do torneio. Santos, Guarani, Bragantino e Portuguesa estão separados por apenas um ponto e brigam por duas vagas.

Grupo C

A chave já tem os classificados São Paulo e Novorizontino -- resta saber quem vai terminar na liderança para atuar em casa na próxima fase.

Grupo D

A luta pelas duas vagas nas quartas promete ser quente. O líder São Bernardo, com 22 pontos, pode carimbar seu lugar nas eliminatórias já nesta quinta (20), assim como a Ponte Preta -- o time de Campinas, no entanto, precisa vencer e depender de um tropeço do Palmeiras.

Como está a tabela?

1 - Corinthians: 26 pontos (11 jogos)*

2 - São Bernardo: 22 pontos (10 jogos)

3 - Ponte Preta: 19 pontos (10 jogos)

4 - Palmeiras: 17 pontos (10 jogos)

5 - Mirassol: 16 pontos (10 jogos)

6 - São Paulo: 16 pontos (10 jogos)*

7 - Novorizontino: 15 pontos (11 jogos)*

8 - Santos: 12 pontos (10 jogos)

9 - Guarani: 11 pontos (10 jogos)

10 - Bragantino: 11 pontos (10 jogos)

11 - Portuguesa: 11 pontos (10 jogos)

12 - Botafogo-SP: 11 pontos (10 jogos)

13 - Velo Clube: 9 pontos (10 jogos)

14 - Noroeste: 7 pontos (10 jogos)

15 - Água Santa: 6 pontos (10 jogos)**

16 - Inter de Limeira: 6 pontos (10 jogos)**

* times que já estão classificados

* times que estão sendo rebaixados

Veja classificação por grupos

Grupo A

Corinthians: 26 pontos (11 jogos)

Mirassol: 16 pontos (10 jogos)

Botafogo-SP: 11 pontos (10 jogos)

Inter de Limeira: 6 pontos (10 jogos)

Grupo B

Santos: 12 pontos (10 jogos)

Guarani: 11 pontos (10 jogos)

Bragantino: 11 pontos (10 jogos)

Portuguesa: 11 pontos (10 jogos)

Grupo C

São Paulo: 16 pontos (10 jogos)

Novorizontino: 15 pontos (11 jogos)

Noroeste: 7 pontos (10 jogos)

Água Santa: 6 pontos (10 jogos)

Grupo D

São Bernardo: 22 pontos (10 jogos)

Ponte Preta: 19 pontos (10 jogos)

Palmeiras: 17 pontos (10 jogos)

Velo Clube: 9 pontos (10 jogos)