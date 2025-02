Palmeiras vê opções diminuírem por sequência de lesões enquanto Abel tenta achar opções em elenco enxuto

Um dos apontamentos feitos pelo técnico Abel Ferreira após o empate do Palmeiras sem gols com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, no último domingo, foi a falta de profundidade de seu elenco, que atualmente conta com 24 jogadores da equipe principal mais cinco do sub-20, parte do grupo de apoio. O treinador tem visto suas opções diminuírem com a sequência de lesões que a equipe vive.

No último domingo, o Verdão perdeu o meio-campista Mauricio por luxação no ombro direito. O jogador foi substituído logo aos três minutos do Choque-Rei depois de um encontrão com Ruan e deixou o gramado chorando. Após os exames realizados na reapresentação, foi detectada um luxação e necessidade de cirurgia, que será realizada nos próximos dias.

Além disso, o clube comunicou também um problema físico do zagueiro Gustavo Gómez. O capitão deixou o gramado do Allianz Parque com dores na perna esquerda no fim do jogo e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Antes deles, o Departamento Médico do clube já estava ocupado com outras três peças: Paulinho (cirurgia na perna direita), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Felipe Anderson (transição física). O primeiro avançou na recuperação e realizou atividades no campo, em separado do elenco, com membros da fisioterapia, nesta segunda.

Desde o fim da última temporada, o Palmeiras se despediu de dez jogadores (Dudu, Lázaro, Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, Zé Rafael, Rômulo, Michel, Vitor Reis e Atuesta) e contratou apenas outros quatro (Paulinho, Facundo Torres, Bruno Fuchs e Emiliano Martínez). O treinador ainda aguarda as reposições para, principalmente, zaga, meio-campo e ataque.

Com o elenco ainda mais curto em decorrência das lesões, o Verdão tenta ainda buscar uma vaga no mata-mata do Paulista. O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira pare enfrentar o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Estadual. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.